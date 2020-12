Schuttevaer Premium Terminals Bazel en terminal DPWorld krijgen nieuwe lijndienst Facebook

Twitter

Email BAZEL/GERMERSHEIM 30 december 2020, 20:00

Met de start van een nieuwe feederdienst tussen Bazel-Kleinhüningen en Bazel- Birsfelden en Germersheim breidt Swiss Terminals vanaf deze week haar intermodale dienstverlening uit. De feederschepen van 96 teu elk gaan twee keer per week varen tussen de terminals in Bazel en de terminal van DPWorld in Germersheim. DPWorld heeft sinds begin dit jaar een 44% belang in Swiss Terminals.

1 / 1 Het 400 teu containerschip Bolero op de Rijn bij Sankt Goar. (Foto Henry Platje) Het 400 teu containerschip Bolero op de Rijn bij Sankt Goar. (Foto Henry Platje)