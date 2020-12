Schuttevaer Premium Negatieve test ook verplicht op cruisevaart Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 29 december 2020, 15:00

Een negatieve testverklaring voor corona is vanaf 29 december ook verplicht op de cruisevaart. De negatieve testuitslag dient maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland te zijn afgenomen. Deze test komt bovenop de richtlijn voor alle reizigers om na aankomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan