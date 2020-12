Schuttevaer Premium Meer dan 100.000 operaties uitgevoerd door Mercy Ships Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 29 december 2020, 17:30

Mercy Ships is een internationale medische hulporganisatie die sinds 1978 mensen – ongeacht leeftijd, ras of religie – in de allerarmste ontwikkelingslanden en met name in Afrika, voorziet van gratis medische zorg en ontwikkelingsprojecten opzet. In mei 2019 werd in Guinea de mijlpaal van 100.000 operaties aan boord bereikt.

1 / 1 De Africa Mercy is 152 meter lang, 23,7 meter breed en heeft een gross tonnage van 16,572. (Foto Mercy Ships) De Africa Mercy is 152 meter lang, 23,7 meter breed en heeft een gross tonnage van 16,572. (Foto Mercy Ships)