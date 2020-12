Schuttevaer Premium Franse tonnenlegger slaat lek door storm Bella Facebook

Twitter

Email AJACCIO 29 december 2020, 11:44

In de Golf van Ajaccio op Corsica dreigt een olieramp nadat een tonnenlegger op de rotsen is verdaagd door de storm Bella. Het gaat om de 36 meter lange Îles Sanguinaires II die in gebruik is bij de Franse betonningsdienst.

1 / 1 De 36 meter lange Îles Sanguinaires II slaat lek door storm Bella. (Beeld uit video) De 36 meter lange Îles Sanguinaires II slaat lek door storm Bella. (Beeld uit video)