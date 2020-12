Vissersboot Onega zinkt in Barentszzee, zeventien vissers vermist Facebook

De vissersboot Onega is maandagochtend gezonken in de Barentszzee bij Nova Zembla. Van de negentien vissers zijn er twee gered, zeventien anderen worden nog vermist. Vermoed wordt dat ze zijn verdronken maar dit is nog niet bevestigd.

1 / 1 De vissersboot Onega. (Foto Balticshipping.de) De vissersboot Onega. (Foto Balticshipping.de)

De NOS meldt op basis van Russische media dat de problemen werden veroorzaakt door ijsvorming op het schip. Dat gebeurde op ongeveer 550 kilometer afstand van de stad Moermansk. Vanaf de Onega zijn noodsignalen verstuurd, voordat het schip zonk.

De twee bemanningsleden die werden gered hadden wetsuits aan om zich te beschermen tegen onderkoeling. De andere zeventien opvarenden worden gezocht met vijf schepen en een helikopter. Door slecht weer verloopt de zoektocht echter moeizaam. (Robin van den Bovenkamp)