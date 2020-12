Schuttevaer Premium Hoogwater op de Maas, stuwen gestreken Facebook

ARCEN 28 december 2020, 09:13

De waterstand op de Maas is de afgelopen dagen flink gestegen tot boven de 1000 m3/s. De afvoer van water bij Sint Pieter is nu weliswaar aan het dalen richting de 700 tot 800 m3/s, maar de verwachting is dat het water de komende dagen weer gaat stijgen. De stuwen van Roermond en Belfeld zijn uit voorzorg gestreken en geopend voor de scheepvaart.