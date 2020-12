Schuttevaer Premium Auto te water bij Kop van ‘t Land Facebook

DORDRECHT 28 december 2020, 16:00

Bij de Kop van ’t Land in Dordrecht is zondag aan het einde van de middag een auto in de Merwede beland. Het ongeval gebeurde bij de veerstoep van de pont naar Werkendam.

1 / 1 De auto wordt geborgen. (Foto Gezagvoerder Arco) De auto wordt geborgen. (Foto Gezagvoerder Arco)