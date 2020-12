Havens Werkendam vrij met kerst vol ondanks corona Facebook

WERKENDAM 26 december 2020, 12:52

De havens van Werkendam zijn behoorlijk gevuld met op Kerstavond 111 schepen tot een totaal laadvermogen van 209.050 ton. Dat meldden de havenmeesters Jan Smit en Leendert Sterkenburg, die tijdelijk de honneurs van Lou Goedel waarnemen.

In 2019 waren dat 118 schepen met 220.565 ton laadvermogen, in 2018 125 schepen met 223.104 ton. Het lagere tonnage voor 2020 lijkt vooral een corona-effect. Werkendamse schippers ontmoeten elkaar graag, maken lange reizen speciaal voor ‘sailing home with Christmas’. Werkendam is de, op Rotterdam na, grootste binnenhaven van Nederland.

Topdrukte in de haven van Werkendam! Voor ieder schip wordt een fijne plek gevonden door havenmeesters Jan Smit en Leendert Sterkenburg, die tijdelijk de honneurs van Lou Goedel waarneemt. Inmiddels zijn > 90 schepen ‘thuis’ en er komen er nog meer! #1nagrootstebinnenvaarthavenNL pic.twitter.com/Uoii7gtwZQ — WMI (@WMI_Werkendam) December 21, 2020

Maar door corona zit het ‘buurten’ in de havens er dit jaar niet in, evenmin als het samen ter kerke gaan. Hoe vol de havens desondanks zijn, laat de drone video van Floris Versluis zien. (DvdM)

(Dirk van der Meulen)