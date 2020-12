Schuttevaer Premium Fusie BLN en CBRB pas na ‘fysieke’ ledenvergadering Facebook

ZWIJNDRECHT 26 december 2020, 10:00

‘Zorgvuldigheid kost tijd’, reageerde secretaris Sjaak Oudakker van Koninklijke BLN-Schuttevaer zaterdag 12 december op fusievragen in de online algemene ledenvergadering (ALV). Een datum voor het samengaan met het CBRB is nog niet bepaald. Daar gaat tenminste nog een fysieke ledenvergadering in de eerste helft van 2021 aan vooraf.