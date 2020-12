Schuttevaer Premium Zeg vaarwel tegen condens met scheepsramen van TOPwindows Facebook

TOPwindows, dat handelt in condensvrije scheepsramen en patrijspoorten met een hoge isolatiewaarde, was al een speler van formaat in de watersportbranche. Maar de afgelopen periode hebben ze hun oog ook laten vallen op de beroepsvaart. Daar zijn ze, naast andere partijen, misschien nog een kleine vis. Maar met hun unieke product timmeren ze ook daar flink aan de weg.

