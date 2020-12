Urkers vissers gered na kapseizen kotter UK-160 Facebook

De flyshooter UK-160 Riemda van Willem Brands uit Urk is aan het begin van de vroege avond gekapseisd in Het Kanaal, voor de Franse kust. De visserskotter kapseisde nadat er water naar binnenkwam.

1 / 1 De UK-160 in betere tijden. (Foto Bram Pronk) De UK-160 in betere tijden. (Foto Bram Pronk)

Naar verluidt is het verwerkingsdek van de bijna 33 meter lange kotter vol water gelopen, maar lieten de lenspompen het afweten waarna de kotter onstabiel werd en omsloeg. De schipper kon nog een noodsignaal uitzenden, waarna de 5 koppige bemanning van boord gekleed in overlevingspakken.

Vier visser zijn aan boord genomen van de flyshooter UK-242 Kleine Jan van rederij De Boer uit Urk, die in de buurt viste. Een bemanningslid is door een helikopter gered. De bemanning wordt naar de haven van Boulogne gebracht.

Burgemeester van Urk Cees van den Bos schrijft op Twitter dat hij ‘onuitsprekelijk dankbaar’ is dat de volledige bemanning gered is. Ook wethouder Freek Brouwer is dankbaar dat de bemanning van de UK160 gered is. ‘Vier bemanningsleden zijn door de UK242 van boord gehaald, één door een helikopter;, zo schrijft Brouwer op Twitter.

Het is in korte tijd de tweede Urker kotter die is vergaan. Kortgeleden kapseisde de garnalenkotter UK-171. De drie bemanningsleden konden gelukkig worden gered. (Bram Pronk)