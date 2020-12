Schuttevaer Premium Schip vaart tegen sluisdeur Terneuzen Facebook

TERNEUZEN 23 december 2020, 10:30

De Oostsluis in Terneuzen is dinsdagmiddag enige tijd gestremd geweest nadat een schip in aanvaring was gekomen met een van de deuren. Het ging om een binnenvaartschip dat naar buiten werd geschut.

De Oostsluis in Terneuzen (Foto Beeldbank RWS)