Eerste veerbootpassagiers uit Dover gaan van boord in Calais

De eerste passagiers van veerboten uit het Verenigd Koninkrijk zijn woensdagochtend vroeg in de Franse havenstad Calais van boord gegaan. De toegang naar Frankrijk was enkele dagen geblokkeerd uit vrees voor de verspreiding van een nieuwe variant van het coronavirus, die vooral in Engeland voorkomt.