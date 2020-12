Man wordt tijdens lossen schip gegrepen door grijper Facebook

Een man die aan het werk was in het ruim van een schip in het Belgische Hemiksem is donderdagmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt. De man werd gegrepen door de grijper van de kraan die het schip aan het lossen was.

1 / 1 Jacobs betoncentrale aan de Schelde in Hemiksem. (Beeld Google Maps) Jacobs betoncentrale aan de Schelde in Hemiksem. (Beeld Google Maps)

Het schip lag bij de betoncentrale van Jacobs Beton aan de Schelde. Het ging om een Nederlands schip dat de betoncentrale van grind kwam voorzien. Het schip was bijna leeg. De 57-jarige man was in het ruim bezig met een bobcat om de laatste resten grind bij elkaar te schuiven. ‘Waarschijnlijk is hij uit de bobcat gestapt en toen met zijn lichaam tussen de bewegende delen van de grijper terecht gekomen,’ zegt Jan Anné van de brandweerzone Rivierenland.

De man raakte met zijn benen bekneld en werd meters opgetild. De kraanmachinist zag pas wat er gebeurd was toen de grijper boven de kademuur kwam. Hij raakte in shock. Het slachtoffer werd eerst door een gespecialiseerd medisch team aan boord verzorgd en is daarna met een ladderwagen van de brandweer van boord gehesen.

Hij is naar het universiteitsziekenhuis Antwerpen gebracht. Anné zegt niet te weten hoe het met het slachtoffer gaat. (Bart Oosterveld)