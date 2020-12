Eerste LNG-cruiseschip Mardi Grass (met achtbaan) bunkert in Rotterdam Facebook

In Rotterdam is dinsdagmiddag een 337 meter lange cruiseschip van rederij Carnival Cruise Line aangemeerd. Het cruiseschip, de Mardi Gras, is het eerste schip van de rederij die vaart op aardgas (LNG) en is gebouwd in Finland. Het cruiseschip valt op vanwege zijn grote achtbaan.

22-12-20 Mardi Gras het eerste LNG schip in Rotterdam

Daarnaast telt de Mardi Gras 19 dekken.

Morgen, 22 december, rond 13:00 (planning) ontvangt Cruise Port Rotterdam het gloednieuwe cruiseschip Mardi Gras van Carnival Cruiseline aan de kade voor een technical call. Er zijn geen passagiers aan boord. Het vertrek staat gepland op woensdag om 15:00 uur. Méér info op FB! pic.twitter.com/eRkvLXkw19 — CruisePortRTM (@CruisePortRTM) December 21, 2020

In totaal kunnen er 5200 passagiers mee varen op het schip. Dinsdagmiddag had het schip geen passagiers aan boord maar maakte hij slechts een tussenstop om te tanken.

Het schip staat gepland om in februari 2021 in Port Canaveral in Florida in de vaart genomen te worden vanaf een nieuwe terminal. Het schip is het eerste dat voor Carnival gebouwd is met LNG aandrijving.

De oorspronkelijke planning was dat het schip afgelopen augustus geleverd zou worden; de Coronacrisis zorgde voor een forse vertraging terwijl de cruisemaatschappij niet op levering I(en betaling van het grootste deel van de bouwsom) zat te wachten.

