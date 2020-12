Losse verkoop Schuttevaer getroffen door lockdown Facebook

Rotterdam 21 december 2020, 14:48

Voor lezers die gewend zijn de Schuttevaer los te kopen, is de lockdown extra vervelend. Veel verkooppunten zijn gesloten en daarom heeft onze verspreider Aldipress helaas moeten besluiten de kranten niet te distribueren.

Mocht u toch graag de krant in huis hebben, dan hebben wij een speciale lockdownactie.

Als u nu een proefabonnement neemt, krijgt u direct! de krant digitaal in uw mailbox en sturen we de extra dikke kerstkrant naar u per post toe. (hou wel rekening met langere bezorgtijd). Maakt u gebruik van dit aanbod? Stuur dan na uw aanmelding een mail naar onze hoofdredacteur René Quist. rene.quist@schuttevaer.nl

Proefabonnement

Maak kennis met Schuttevaer voor een mooie introductieprijs. Blijf op de hoogte van alle actualiteiten uit de maritime sector. Schuttevaer is hét toonaangevende platform voor de maritieme branche. Via het wekelijkse vakblad, website en nieuwsbrieven houden we professionals op de hoogte van alle relevante marktontwikkelingen, innovaties en wet-en regelgeving.

Online of Totaal proefabonnement

We hebben twee proefabonnementen ontwikkeld: Online & Totaal (krant + online). Met beide abonnementen krijgt u een half jaar toegang tot alle vaknieuws, achtergronden en reacties. Tevens ontvangt u de digitale krant en kunt u de gratis app met voorleesfunctie gebruiken. Met het Totaal abonnement ontvangt u ook de papieren krant.

Word lid en krijg toegang tot unieke maritieme vakinformatie, waarmee u altijd up-to-date bent!

Wat zijn de voordelen van een abonnement?

Met een Schuttevaer abonnement heeft u:

Toegang tot alle vaknieuws, achtergronden, opinies van collega’s en gerelateerde onderwerpen

E-paper (digitale krant) on en offline vanaf dinsdagavond

Gratis app met voorleesfunctie

Kortingen op events en boeken

Half jaar de papieren krant thuisbezorgd (bij een Totaal abonnement)

U betaalt voor dit proefabonnement eenmalig € 60,- (Online proefabonnement) of € 75,- (Totaal proefabonnement) excl. 9% btw. Na de proefperiode van zes maanden wordt het abonnement automatisch omgezet in een regulier Schuttevaer abonnement (incl. € 3,95 administratiekosten (excl. 21% btw). Wilt u uw proefabonnement niet verlengen? Zorg er dan voor dat u 30 dagen voor het proefabonnement afloopt opzegt bij onze klantenservice, via klantenservice@promedia.nl. De Totaal proefabonnement actie is alleen geldig in Nederland en België. Beide acties zijn bedoeld voor nieuwe abonnees.