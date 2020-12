Attente buurman neemt schip met pech langszij Facebook

Een Nederlands binnenvaartschip heeft donderdagmorgen 10 december op de Hunte moeten ankeren nadat de motor was uitgevallen, meldt de Waterschutzpolizei.

1 / 1 Het schip met pech wordt langzij meegenomen naar Olderburg. (Foto WSP) Het schip met pech wordt langzij meegenomen naar Olderburg. (Foto WSP)

Het schip was geladen op weg in de richting van Oldenburg. Door op tijd het anker te laten vallen wist de schipper te voorkomen dat zijn schip in de oever terechtkwam. Een buurman die ook in de opvaart op de Hunte voer, nam het schip met pech langszij mee en leverde het af in Oldenburg.

Inspectie door de Wasserschutzpolizei wees uit dat er een tandwiel van de brandstofpomp was afgebroken. Daardoor kreeg de motor geen gasolie meer. Het schip wordt in Oldenburg gerepareerd, zegt de politie.

(Bart Oosterveld)