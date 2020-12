Schuttevaer Premium Zweden wil eind aan duikverbod rond gezonken veerboot Estonia Facebook

De Zweedse regering heeft gezegd dat ze bereid is een wet te wijzigen die het duiken bij het wrak van de in de Oostzee gezonken veerboot Estonia verbiedt. De Zweedse instantie voor ongevallenonderzoek had een verzoek hiertoe ingediend, zodat het wrak opnieuw kan worden onderzocht.

1 / 1 In 1997 concludeerden onderzoekers dat de ramp werd veroorzaakt door problemen met de boegklep, al circuleerden ook allerlei alternatieve theorieën. In 1997 concludeerden onderzoekers dat de ramp werd veroorzaakt door problemen met de boegklep, al circuleerden ook allerlei alternatieve theorieën.