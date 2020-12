Schuttevaer Premium Schippers krijgen werkstraf voor fataal ongeluk in haven tijdens Volvo Ocean Race Facebook

Twitter

Email SCHEVENINGEN 19 december 2020, 15:22

De twee schippers die betrokken waren bij een fataal ongeluk in de haven van Scheveningen, zijn vrijdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 100 uur werkstraf. Het ongeluk gebeurde twee jaar geleden tijdens de Volvo Ocean Race die daar aan de gang was. Door de aanvaring tussen de twee boten kwam een 56-jarige man om het leven, drie anderen raakten zwaargewond.

1 / 1 De twee schippers die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk in de haven van Scheveningen tijdens de Volvo Ocean Race krijgen 100 uur werkstraf. (Foto ANP) De twee schippers die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk in de haven van Scheveningen tijdens de Volvo Ocean Race krijgen 100 uur werkstraf. (Foto ANP)