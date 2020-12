Schuttevaer Premium Interrijn Group verstevigt positie met overname bevrachter GVR Agritrans Facebook

Twitter

ZWIJNDRECHT 18 december 2020, 15:50

De Interrijn Group neemt bevrachter GVR Agritrans uit Numansdorp over. Het dochterbedrijf van Peterson en FMS zet in op schaalvoordeel, het uitbreiden van de vervoerszekerheid en het verbreden van de portfolio door de overname in de binnenvaart, zo zegt directeur Matthijs Mannak.