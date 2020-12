Dit zijn de rijken der aarde met een Nederlands superjacht Facebook

De miljardairs Dmitry Rybolovlev, Khalifa bin Hamad Al Thani, Andrei Skoch en andere kopers van superjachten uit Nederland zijn hun zorgvuldig bewaarde anonimiteit kwijt. Pointer, het datajournalistiek platform van KRO-NCRV, onthult in een diepgravende analyse wie sinds 2000 een schip kochten bij Feadship, Heesen, Damen Yachting (het voormalige Amels) en Oceanco.

Nederlandse superjachten zijn de trots van bouwers, eigenaren en brancheorganisaties. Want hoe indrukwekkend is het, dat zoveel rijken der aarde hier komen winkelen voor jaaromzetten tot inmiddels anderhalf miljard anderhalf miljard euro.

In ‘Deze miljardairs kochten hun superjachten bij Nederlandse bedrijven’ vertelt Pointer wie de opdrachtgevers waren. Als een miljardair een superjacht koopt, doet hij dat zelden onder zijn eigen naam, maar veelal op naam van een bedrijf dat dat gevestigd is in een belastingparadijs als de Kaaimaneilanden.

Pointer zag er een uitdaging in om ‘man en paard’ te noemen.

Schuttevaer maakt in juli 2020 al dit overzicht:

De 7 grootste Nederlandse superjachten. Lees daar nog meer informatie over deze schepen.

1 Jubilee, 110 meter (Oceanco)

De Jubilee van Oceanco is het grootste jacht wat ooit in Nederland is gebouwd. Dit superjacht (4.500 gross ton) werd gebouwd op de werf van Ocenaco in Alblasserdam en is maar liefst 110 meter lang (361 voet). In de machinekamer van de Jubilee staan twee MTU’s 20V 4000 M73L die elk een vermogen hebben van 3600 kW. In totaal staat de kapitein op de Jubilee dus 7200 aan kW ter beschikking, dat is een kleine 10.000 paardenkrachten. Zij geven dit superjacht een maximale snelheid van 18,5 knopen.

Eigenaar: Khalifa bin Hamad Al Thani (Qatar)

2 Anna, 110 meter (Feadship)

De Anna van Feadship (4.693 gross ton) is ook zo’n 110 meter lang, maar is met 360 voet net iets kleiner dan de Jubilee van Oceanco. Het is het grootste jacht wat Feadship ooit bouwde. Dit superjacht is voorzien van een diesel-elektrische voortstuwing. Daarvoor staan in de machinekamer van dit superjacht vier Caterpillar 3516C diesels met een totaal vermogen van een kleine 9.800 kW. In de brandstoftank kan 422.000 liter, in de watertank 97.000 liter aan vers water. Dit luxe jacht is ook uitgerust met ‘zero speed stabilizers’. Deze verhogen het comfort aan boord als het jacht voor anker ligt, vooral in ruig water. Verder is de Anna voorzien van een beach club, jacuzzi op dek, een lift en een zwembad.

Eigenaar: Dmitry Rybolovlev (Rusland)

3 Bravo Eugenia, 109 meter (Oceanco)

De Bravo Eugenia (3.418 gross ton) is eveneens van Oceanco en is met een lengte van 109 meter (357 voet) net een metertje korter dan de Jubilee. De Bravo was voor Oceanco het begin van het LIFE Design (lengthened, innovative, fuel efficient en eco-friendly). De Bravo Eugenia is een hybride jacht en vaart dieselelektrisch. Daarvoor staan in de machinekamer twee MTU diesels met een totaal vermogen van 2.880 kW. Een batterypack zorgt ervoor dat het jacht zelfs emissievrij kan varen. De Bravo Eugenia is ook voorzien van een systeem voor het terugwinnen van warmte.

Dit jacht heeft een machinekamer van één niveau wat een slanke rompvorm mogelijk maakte. Dat resulteerde niet alleen in meer ruimte voor de gasten, maar ook in een vermindering van de totale vraag naar voortstuwingsvermogen en daarmee een lager brandstofverbruik.

Eigenaar: Jerry Jones

4 Symphony, 101,50 meter (Feadship)

De Symphony van Feadship was in 2015 het eerste superjacht van de scheepsbouwer wat de 100 meter overschreed. De Symphony heeft plaats voor 20 gasten. In de machinekamer staan 4 MTU 16V 4000 M73 diesels van elk 2560 kW. Deze kunnen het schip een snelheid geven van zo’n 22 knopen. Voor de eigenaar ontbreekt er vrijwel niets op dit het schip. Hij heeft een van de zes dekken helemaal voor zich alleen met een grote hut met twee badkamers, kleedkamers, een sauna, een terras met jacuzzi, een privékantoor, een studeerkamer, een lounge en een ruim achterdek met een eettafel voor twintig personen. Het zwembad op het hoofddek heeft zelfs een waterval.

Eigenaar: Bernard Arnault

5 Madame Gu, 99 meter (Feadship)

De Madame Gu uit 2013 was op de dag van levering het grootste superjacht ooit gebouwd in Nederland. Dit superjacht haalt net de grens van 100 meter niet. Indrukwekkend is het vermogen in de machinekamer. Daar staan 4 MTU 20V 4000 M73 diesels met een totaal vermogen van ruim 14.000 kW, dat is een kleine 20.000 aan paardenkrachten. Ze geven de Madame Gu een snelheid van 16 knopen.

Eigenaar: Andrei Skoch (Rusland)

6 Faith, 96,55 meter (Feadship)

Voor het opmerkelijkste aan de Faith duiken we nu eens niet in de machinekamer, maar in het zwembad van dit superjacht. Het hoofddek van de Faith is namelijk de thuisbasis van een revolutionair zwembad gemaakt van glazen panelen die ook het plafond vormen van de strandclub eronder. Voor het maken van deze 68 millimeter dikke constructie moesten vijf lagen helder glas afgewisseld met folie worden gelamineerd. Het helikopterdek kan open zodat in de hangaar die dan ontstaat een Bell 429 WLG helikopter veilig kan worden opgeborgen.

In de machinekamer van de Faith staan twee MTU 16V 4000 M63L diesels met ‘slechts’ een vermogen van 4.476 kW.

Eigenaar: Lawrence Stroll

7 Indian Empress, 95 meter (Oceanco)

Voor het meest opmerkelijke aan de 95 meter lange Indian Empress van Oceanco moeten we wel de machinekamer in. Daar staan namelijk drie MTU 20V 1163 TB93 diesels met een totaal aan vermogen van maar liefst 30.000 pk (22.371 kW). Deze motoren geven de Indian Empress een kruissnelheid van 18 knopen en een topsnelheid van 25,5 knopen.

Eigenaar: Vijay Mallya

Azzam is de grootste, 180,65 meter (Lürssen)

Een superjacht van 110 meter is natuurlijk al gigantisch, maar valt nog altijd in het niet bij het grootste jacht van de wereld, de Azzam van de Duitse scheepsbouwer Lürssen. Alles is groot op dit jacht (14.000 gross ton) met een lengte van 180,65 meter. Zo staan in de machinekamer twee gasturbines van General Electric en twee MTU 20V8000M91 diesels met een totaal aan vermogen van ruim 94.000 pk. De Azzam bereikt hiermee een snelheid van 30 knopen.

Eigenaar: Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan

