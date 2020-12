Nederland en Denemarken onderzoeken aanleg offshore energiehub Noordzee Facebook

Nederland en Denemarken gaan samen onderzoeken of er een offshore energiehub in de Noordzee kan worden aangelegd. Zo’n hub is is een klein kunstmatig eiland of een platform waar de aansluitingen van windparken samen komen. De energie kan daarna via één kabel naar het vasteland worden vervoerd. Ook zou een waterstoffabriek op de energiehub komen te staan waarna de waterstof daarvandaan kan worden vervoerd.

Het onderzoek moet worden uitgevoerd door de Nederlandse stroomnetwerkbeheerder TenneT en gasnetwerkbeheerder Gasunie. Die werken daarbij samen met de Deense netwerkbeheerder Energinet.

In juni tekenden Nederland en Denemarken al een intentieverklaring om op bepaalde vlakken samen te gaan werken. Energiehubs op zee waren daarbij een belangrijk punt. De analyses die nu gemaakt worden, moeten volgend jaar klaar zijn. Al voor 2022 moet er namelijk een beslissing worden genomen of de Nederlands-Deense samenwerking zinvol is.

Tennet, Energinet en Gasunie zijn ook al partners in het North Sea Wind Power Hub consortium. Dit consortium is jaren bezig met conceptontwikkeling en onderzoek naar kunstmatige eilanden op zee waarop meerdere grote transformatorstations kunnen komen om offshore windparken aan te sluiten www.northseawindpowerhub.eu.

Nederland denkt dat er vooral kansen liggen voor offshore infrastructuur ten noorden van Nederland en eventuele kansen op het gebied van waterstof in de regio Groningen/Eemshaven.

Energiehub

Energiehubs zijn aanlandmogelijkheden in zee (via een kunstmatig zandeiland, een platform, of een andere fysieke vorm) voor offshore windparken, waarbij vanaf deze ‘centrale’ hubs de energie in de vorm van elektronen of zelfs, na elektrolyse, in de vorm van (waterstof)moleculen naar verschillende landen getransporteerd kan worden.

Manon van Beek, CEO TenneT reageert: ‘Energie zal meer en meer een cross-border business worden en samenwerking over de grenzen van organisaties en landen heen is de sleutel tot een succesvolle energietransitie. In deze context realiseren we nu al cross-border offshore projecten en er liggen nog veel meer kansen in het verschiet.

Offshore wind wordt ongetwijfeld het nieuwe powerhouse van Noord-West Europa, een regio die perfect verbonden is via de Noordzee. En het zal alleen in een Europese context zijn dat we optimaal gebruik kunnen en zullen maken van elke elektron die op zee wordt opgewekt.’

Ulco Vermeulen, Raad van Bestuur Gasunie: ‘Grootschalige productie van windenergie op de Noordzee is de basis voor de verduurzaming van het gehele energiesysteem. Intensieve samenwerking tussen bedrijven die infrastructuur voor elektriciteit en gas ontwikkelen uit verschillende landen rond de Noordzee is hierbij cruciaal. Zo komen we tot een nieuw duurzaam energiesysteem met een zo gunstig mogelijk kostenniveau. De energiehubs op de Noordzee zullen een belangrijke katalysator voor de verdere ontwikkeling zijn.’

Cobrakabel tussen Nederland-Denemarken

‘Denemarken is een belangrijke partner voor Nederland als het gaat om klimaat en energie. Beide landen zijn ambitieus op het gebied van CO2-reductie. Denemarken en Nederland zijn buurlanden op de Noordzee en zijn zowel letterlijk, via de Cobrakabel voor het transport van elektriciteit, als figuurlijk, door de gedeelde inzet en ambities voor windenergie op zee, met elkaar verbonden” aldus minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

