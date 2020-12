Schuttevaer Premium ‘Roer moet om in de binnenvaart met nieuw waterwegenbeleid’ Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 13 december 2020, 09:00

De overheid moet de binnenvaartsector helpen groen en autonoom te worden en daarvoor ‘een concreet, integraal plan’ maken, schreef Caroline Nagtegaal-van Doorn, VVD-Europarlementariër en Transportcommissielid, deze zomer in een opiniestuk in deze krant. Een aanzet voor zo’n plan ligt nu op tafel: de politica stond persoonlijk aan de basis van ‘Een strategische agenda voor toekomstbestendige binnenvaart in Europa’. Haar ‘position paper’ heeft alvast de steun van alle liberalen in het Europees Parlement.

1 / 1 De binnenvaartsector zelf wil maar al te graag het roer omgooien. (Foto NT) De binnenvaartsector zelf wil maar al te graag het roer omgooien. (Foto NT)