Vrachtschip vol met campers komt terug uit Marokko dankzij Broekman Logistics

Email AMSTERDAM 12 december 2020, 12:00

Het was nogal een klus, om de 84 campers die in Marokko waren gestrand terug te halen naar Nederland. Sinds maart stonden ze op een camping in Marrakesh, nadat de noodtoestand werd uitgeroepen in verband met Covid-19. NKC besloot om in samenwerking met Broekman Logistics de campers terug te gaan halen via vrachtschip. Een bijzonder transport, volgens Rutger Bonsel van Broekman Logistics.

1 / 1 De 84 campers werden in Amsterdam herenigd met hun eigenaren. (Foto NKC) De 84 campers werden in Amsterdam herenigd met hun eigenaren. (Foto NKC)