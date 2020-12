Jan Doorduin (Niestern Sander): ‘Vervangingsmarkt blijft uit’

Leukste van al is, dat de Nederlandse regering van onze centen een casco via Damen in het buitenland laat bouwen, iets wat de Nederlandse werven ook kunnen, in secties, daar hangt een prijskaartje aan, maar Mensen zonder werk hangt ook een prijskaartje aan.

Innovatie is leuk, dat hebben we in Stroobos gezien.

Voorts denk ik dat het niet alleen maar zo is dat de Schepen langer mee gaan, maar ook door worden verkocht naar een Buitenlandse reder, die er goedkoper mee gaat vervoeren in een toch al overspannen markt, wat de vrachtprijs voor de Reders die nieuwbouw plegen ook niet te goede komt.