Neptune Energy onderzoekt mogelijkheid CO2-opslag in Noordzee

Gas- en olieproducent Neptune Energy gaat onderzoeken of er op grootschalige wijze CO2 kan worden opgeslagen in lege gasvelden in de Noordzee. Als het project ten westen van de Waddeneilanden doorgaat, is de opslag één van de grootste in het Nederlandse deel van de zee.

