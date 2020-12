Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Verladers vechten om containers Facebook

De maritieme trendwatcher Drewry verwacht hogere charterhuren in 2021. Drewry signaleert dat de droge-ladingvloot minder hard groeit dan het ladingaanbod. Nu het coronavirus onder controle lijkte te komen, verwacht het bureau een groei van het ladingaanbod in 2021 van rond 5%, in 2020 was dat 2,4%.