Schuttevaer Premium ‘Mogelijk meer dan 200 containers verloren in Noordzee’ Facebook

Twitter

Email SCHIERMONNIKOOG 09 december 2020, 09:57

Opnieuw zou een schip containers hebben verloren in de Noordzee. Dat meldden Rijkswaterstaat en de Kustwacht. Volgens onbevestigde berichten gaat het om de Munich Maersk, die in Duits gebied voer, zo’n 100 mijl boven Schiermonnikoog. Diverse media melden dat mogelijk meer dan 200 containers in zee zijn terechtgekomen.

1 / 1 Mogelijk verloor de Maersk Munich 200 containers in Noordzee. (Foto NT) Mogelijk verloor de Maersk Munich 200 containers in Noordzee. (Foto NT)