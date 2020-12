Dit is al de Tweede kotter dit Jaar.

Opvallend dat het gebeurd nadat Schepen Containers hebben verloren ,zou beter wezen dat de Containers beter geborgd worden en anders onderdeks.

Kan niet altijd zijn dat een andere beroepsgroep voor de onvoorzichtigheid van een ander moet boeten.

Voorts wachten vele Gemeentes nog op hun Centen van de Zoe, of kan de gemeenschap hier voor opdraaien ? en dan is het nog stom Geld.