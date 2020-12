Schuttevaer Premium Aan de Reis: Hoop op vaccins stuwt olieprijzen omhoog Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 09 december 2020, 10:00

Schippers melden dat er deze week genoeg werk is. Of dat de rest van het jaar zo blijft, is nog maar de vraag. Een schipper ziet nog weinig kerstvrachten in de markt, dus het wordt spannend of er drukke feestdagen aan zitten te komen.