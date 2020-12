Schuttevaer Premium ‘In krimpende markt moet je onderscheidend zijn’ Facebook

ROTTERDAM 08 december 2020, 09:32

Wacht de binnenvaart echt zeven jaar magere jaren? In de jongste aflevering van Studio Schuttevaer werd uitvoerig gesproken over de dramatisch vervoersprognoses van onderzoeksbureau Panteia. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest sprak over wegvallende ladingstromen en hoe de kleine schepen hier het hardst door worden geraakt.

1 / 1 (Beeld uit aflevering) (Beeld uit aflevering)