Toch nog geen akkoord tussen EU en VK over visserij

Londen 07 december 2020, 11:53

Britse regeringsfunctionarissen ontkennen dat de onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dicht bij een deal zijn over visserij, al maanden een van de drie belangrijkste twistpunten in het overleg over een handelsakkoord.

1 / 1 Er is nog altijd geen akkoord over de visserij in de brexit-gesprekken. (Foto archief ter illustratie) Er is nog altijd geen akkoord over de visserij in de brexit-gesprekken. (Foto archief ter illustratie)

‘Er is geen doorbraak met betrekking tot de visserij. Er is vandaag niets nieuws bereikt’, verklaarde een regeringsvertegenwoordiger zondagavond in Londen. Diverse Britse media hadden eerder, op basis van bronnen binnen de EU, melding gemaakt van een dergelijke vooruitgang.

Officieus zijn de laatste dagen ingegaan waarin de onderhandelaars een akkoord kunnen sluiten. Grootste twistpunten zijn afspraken over visserij, regels over eerlijke handel tussen Europese en Britse bedrijven en een mechanisme om eventuele handelsgeschillen te beslechten. Een top van Europese leiders eind deze week wordt gezien als het laatste moment waarop regeringsleiders van lidstaten kunnen instemmen met een onderhandelingsresultaat. Voor de jaarwisseling moet een eventueel verdrag ook nog worden geratificeerd door onder meer het Europees Parlement.

Op 1 januari verloopt de overgangsfase waarin de Britten nog aan oude afspraken met de EU zijn gebonden. Als er geen verdrag komt, heeft dat na de jaarwisseling meteen gevolgen voor de wederzijdse handel. Die valt dan terug op de zeer ongunstige regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), waardoor invoerheffingen gaan gelden voor veel producten. Maar zonder verdrag zijn er bijvoorbeeld ook geen duidelijke afspraken voor onderling dataverkeer of toegang voor voertuigen op elkaars wegen. (Rene Quist/ANP)