Kraanschip Thialf van Heerema in Rotterdam voor onderhoud

Het kraanschip Thialf van Heerema Marine Contractors is zondag 6 december in Rotterdam aangekomen. Het halfafzinkbare kraanschip is Nederland voor onderhoud.

1 / 1 Diepwater-constructieschip Thialf arriveert op de Landtong, Noordzeeweg in Rozenburg Diepwater-constructieschip Thialf arriveert op de Landtong, Noordzeeweg in Rozenburg

De Thialf is afgemeerd naast de Sleipnir, op de Landtong van Rozenburg. Op de Landtong werken Eneco, Heerema en het

Havenbedrijf hard aan de installatie van de walstroom voor de Heerema-ligplaats. De verwachting is dat in de lente de schepen aan de walstroom kunnen.

Sleipnir

De Sleipnir is eveneens een schip van Heerema. Lange tijd was de Thialf van Heerema Marine Contractors het grootste halfafzinkbare kraanschip in haar soort. In 1985 liep het vaartuig, met een hefcapaciteit van 14.200 ton, als DB-102 van stapel. Nadat in 1997 het met McDermott International aangegane samenwerkingsverband HeereMac was ontbonden, kwam het schip in handen van Heerema Marine Contractors.

Die herdoopte het in Thialf. Onder de vlag van de nieuwe eigenaar werden wereldwijd hefrecords gevestigd. Zoals in 2000 met de installatie van de 11.883 ton wegende topside van het Shearwater platform in de Noordzee en in 2004 van het grootste SPAR-type platform ter wereld in de Golf van Mexico. Laatstgenoemd platform had bij de installatie een gewicht van 7810 ton.

De Thialf heeft een lengte van 202 meter, een breedte van 88 meter, een waterverplaatsing van bijna 200.000 ton en biedt accommodatie aan 736 personen. Door de komst van de Sleipnir is de Thialf haar koppositie kwijtgeraakt.

