Charterschipper: ‘We leven heel spaarzaam’

AMSTERDAM 06 december 2020, 12:00

Charterschipper Roman Meissner van de tweemastklipper Ortolan vertelt hoe coronajaar 2020 voor hem en zijn vriendin en mede-schipper Rocki Koch is verlopen. ‘Dit was een gezond bedrijf en dat is nu stopgezet.’