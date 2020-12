Schuttevaer Premium Als het werkt: Ruwheid Facebook

05 december 2020, 09:00

Het is vreemd dat oppervlakken vaak niet te ruw, maar even vaak ook niet te glad mogen zijn. Kort door de bocht: alles moet z’n juiste ruwheid hebben. Voor dit gegeven is zelfs een hele tak van wetenschap opgericht die ‘tribologie’ heet. Tribologen houden zich met veel onderwerpen bezig: wrijving, zelfreiniging, vloeibaarheid, slijtage, corrosie en nog vele andere onderwerpen. Tijd om eens naar ruwheid te kijken.