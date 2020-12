Schuttevaer Premium BRU-11 kapseist in haven Yerseke Facebook

Twitter

Email YERSEKE 04 december 2020, 17:30

De viskotter BRU-11 is donderdagavond 3 december gekapseisd in de Prinses Beatrixhaven in Yerseke.

1 / 1 De BRU kapseisde maar bleef met haar mast tegen een meerpaal hangen. (Foto HVZeeland) De BRU kapseisde maar bleef met haar mast tegen een meerpaal hangen. (Foto HVZeeland)