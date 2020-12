Schuttevaer Premium Binnenvaart net op tijd op stoom om volgende crisis te incasseren Facebook

ROTTERDAM 04 december 2020, 15:00

De binnenvaart heeft ruim 10 jaar nodig gehad om de Kredietcrisis van 2008 te boven te komen. Pas in 2019 waren de omzetten weer ongeveer op het oude niveau. Dat blijkt uit de Maritieme Motor van Nederland Maritiem Land (NML). Lang hebben de varende ondernemers er niet van kunnen genieten, want nu is er de Coronacrisis om te incasseren.

1 / 1 De grootste zeehaven van Europa, Rotterdam, levert ook de grootste toegevoegde waarde in de maritieme cluster. (Foto Guido Pijpers / Rotterdam Partners) De grootste zeehaven van Europa, Rotterdam, levert ook de grootste toegevoegde waarde in de maritieme cluster. (Foto Guido Pijpers / Rotterdam Partners)