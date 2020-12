Schuttevaer Premium Superjacht Cosmos van Heesen te bewonderen in Lego Facebook

OSS 03 december 2020, 16:00

Project Cosmos van jachtbouwer Heesen in Oss is in het echt al heel indrukwekkend. Met een lengte van ruim 80 meter en een topsnelheid van 29 knopen wordt dit superjacht ’s werelds grootste en snelste volledig aluminium motorjacht. Het echte jacht is pas volgend jaar klaar, maar het is nu al in tweevoud bewonderen. In Lego-stenen wel te verstaan.