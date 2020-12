Studio Schuttevaer: ‘2020 eerste van 7 magere jaren voor binnenvaart’ Facebook

Twitter

Rotterdam 03 december 2020, 11:40

Onderzoeksbureau Panteia voorspelt 7 magere jaren voor de binnenvaart. Vooral kleinere schepen krijgen grote klappen zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest van Panteia. Vrijdag 4 december is hij de hoofdgast bij Studio Schuttevaer. ‘Het tempo waarmee het kolenvervoer daalt, blijft verrassen.’ ‘Binnenvaart zou zich moeten richten op de circulaire economie.’

In het minst slechte scenario daalt het ladingvolume van 314 miljoen ton in 2019 naar 291 miljoen ton (-7,3%) in 2025. En in het slechtste scenario naar 285 miljoen ton (-9,3%), zo schrijft Panteia.

Kijk vanaf 16.00 uur via ons youtube-kanaal.