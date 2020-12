Schuttevaer Premium Kleine Anna brengt brood op de plank Facebook

WERKENDAM 03 december 2020, 12:00

Arie Stolk junior (20 jaar) vaart zeer waarschijnlijk op het kleinste schip van de Werkendamse binnenvaartvloot. Bovendien is hij ook nog eens de jongste schipper uit Werkendam met een eigen schip. Het varen is hem met de paplepel ingegoten, zijn grootvader Henk voer tot 2013 op de klipper Albatros, die nu in Assen is omgebouwd tot pannenkoekenschip.