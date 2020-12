Schuttevaer Premium Zware Kees: Robinson Crusoe Facebook

ROTTERDAM 02 december 2020, 21:00

Zeevast staande achter de kaartentafel bestudeer ik de kaart. Als we nu een beetje naar bakboord uitwijken gaan we nog steeds in min of meer de goede richting, maar lopen we nét dat vuiltje mis. We schampen dan als het ware langs een lagedrukgebiedje. Dat kun je maar beter ontlopen op de Zuid-Pacific, zo hebben we onlangs nog ervaren. Twee nachten zonder slaap was het resultaat en… hé, wat is dat?