[OPINIE] Vaste harde laag Waalbocht was jarenlang een succes

NIJMEGEN 02 december 2020, 07:00

De bocht in de rivier de Waal bij Nijmegen is al vele jaren een knelpunt voor de scheepvaart. De nu beruchte vaste harde laag op de rivierbodem aldaar, bewees jaren een goede dienst. Maar het voordeel is nu uitgewerkt. In september is een begin gemaakt met afvlakking van de harde laag. Maar als het werkt, zal het tijdelijk zijn.

1 / 1 De krappe Waalbocht ter hoogte van de verkeersbrug van Nijmegen. (Foto Sander Wels) De krappe Waalbocht ter hoogte van de verkeersbrug van Nijmegen. (Foto Sander Wels)