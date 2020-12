Schuttevaer Premium Amsterdamse Havenpenning gaat naar Koen Overtoom Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 02 december 2020, 15:00

Havendirecteur Koen Overtoom van Port of Amsterdam is vrijdagavond 27 november gelauwerd met de Havenpenning 2020. Dat gebeurde tijdens de livestream TV-uitzending ‘Trossen Los! Het Alternatieve Havengildediner’ in Het Scheepvaartmuseum.

1 / 1 Havendirecteur Koen Overtoom (links) neemt de Havenpenning op coronaveilige afstand in ontvangst van de Amsterdamse havenwethouder Victor Everhardt. (Foto Amports) Havendirecteur Koen Overtoom (links) neemt de Havenpenning op coronaveilige afstand in ontvangst van de Amsterdamse havenwethouder Victor Everhardt. (Foto Amports)