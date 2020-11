Schuttevaer Premium Rijkswaterstaat rondt renovatie Wantijbrug Dordrecht af Facebook

Email DORDRECHT 30 november 2020, 16:00

De renovatie van de Wantijbrug in Dordrecht is na elf maanden afgerond. Rijkswaterstaat heeft de brug volledig vernieuwd, waardoor de brug beter is toegerust op al het verkeer dat erover heen rijdt.