Gestrande campers NKC per schip onderweg van Marokko naar Amsterdam

Ruim 80 campers van leden van de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) zijn vanuit Casablanca op een vrachtschip met als bestemming Amsterdam onderweg. Deze campers stonden nog in Marokko nadat in maart de Nederlandse eigenaren per vlucht werden gerepatrieerd toen de noodtoestand werd uitgeroepen in verband met corona.

Met de verschepingsactie van de NKC en Broekman Logistics komt er een einde aan het wachten van de eigenaren. Toen in maart Marokko in lockdown ging, waren vijf campergroepsreizen van de NKC onderweg in het land. Veerboten en vluchten gingen nauwelijks meer en de organisatie besloot de deelnemers per direct te repatriëren met een extra vlucht van Transavia. Daarbij lieten de deelnemers hun campers achter op een beveiligd terrein van een camping in Marrakesh met het idee hun bezit later in het jaar weer op te halen.

De noodtoestand en daarbij een negatief reisadvies bleef echter het gehele jaar gelden voor Marokko. Om er voor te zorgen dat de campers alsnog dit jaar bij hun eigenaren terugkomen, zette de NKC de verschepingsactie op in samenwerking met Broekman Logistics, de Nederlandse ambassade in Marokko en verzekeraars Aon en a.s.r..

Stan Stolwerk, directeur NKC: ‘In maart was het niet te voorspellen dat Marokko zo lang gesloten zou blijven. Mensen hebben hun camper helaas meer dan een half jaar moeten missen. We hebben verschillende mogelijkheden onderzocht en een verschepingsactie was de beste optie om de campers terug naar Nederland te halen.’

Nadat Broekman Logistics het grootschalige logistieke plan uitwerkte, werd dit gepresenteerd op een informatiebijeenkomst over de operatie in oktober. Na afloop tekenden 84 camperaars in, waarna het proces volgde van complexe douaneformaliteiten. Ondertussen zijn de campers in konvooien door lokale chauffeurs onder toezien van de lokale partner van de logistieke dienstverlener naar de haven gereden. Daar zijn de campers ingescheept aan boord van het vrachtschip Grande Luanda van rederij Grimaldi.

‘Naar verwachting komt de boot begin december aan in de haven van Amsterdam waar de deelnemers weer met hun camper worden herenigd. Al met al een ingewikkelde logistieke uitdaging die dankzij de nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen tot een goed einde komt’, aldus Nadine Woord, operations manager ocean bij Broekman Logistics.

