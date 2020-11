Deme wacht vol ongeduld op cutterzuiger Spartacus voor aanleg haven Egypte Facebook

De Belgische baggeraar DEME wacht met ongeduld op de oplevering van het nieuwe cutterzuiger Spartacus, momenteel nog in afbouw op de Nederlandse werf IHC in Krimpen a/d IJssel. Deme heeft de Spartacus nodig in Egypte voor de aanleg van de haven Abu Qir, het grootste baggercontract ooit voor Deme, goed voor meer dan 300 miljoen euro.

Na de oplevering zal de Spartacus zo snel mogelijk naar Egypte vertrekken voor de aanleg van de haven van Abu Qir. Daarvoor moet 150 miljoen kubieke meter worden gebaggerd waaronder een aanloopgeul met 23 m diepte terwijl GIECO, partner in het consortium, 7 kilometer kaaimuur zal aanleggen alsmede een 9 km lange golfbreker.

Met dit project wil Egypte de grootste economische hub in de Middellandse Zee realiseren.

Het baggercontract alleen, dat ook de opspuiting behelst van 1.000 ha nieuw land, heeft een waarde van meer dan 300 miljoen euro. Het wordt dan ook het grootste bagger- en landwinningsproject ooit in deze categorie.

Voor de realisatie van dit project is de Spartacus onontbeerlijk. Met 44.000 kilowatt wordt dit de krachtigste eenheid in de Deme-vloot, de sterkste cutterzuiger ter wereld, die naast baggeren ook rotsachtige bodemformaties te lijf kan gaan. Ook werden de nieuwste innovaties in dit schip verwerkt. In de zelfvarende cutterzuiger werden vier hoofdmotoren geplaatst met elk een vermogen van 44.180 kW die zowel LNG als scheepsdiesel en zware stookolie als brandstof kunnen gebruiken.

Ook werd een systeem voor de terugwinning van restwarmte ingebouwd. De zware cutterladder kan tot op een baggerdiepte van 45 m opereren met slechts één persoon in de bedieningscabine.

Bij de toewijzing van de opdracht heeft de Spartacus, de enige eenheid in zijn soort die ook lng als brandstof kan gebruiken, de doorslag gegeven. Maar de oplevering, thans voorzien voor februari 2021, heeft wel een jaar vertraging opgelopen. Over de kostprijs van het schip wordt door geen der partijen gecommuniceerd.

Deme is als het ware kind aan huis in Egypte waar het ook al tekende voor de verbreding en verdieping van het Suezkanaal. Dichter bij huis opereert Deme ook op de Elbe waar een traject van 116 km wordt uitgediept. (JG)

