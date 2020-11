Schuttevaer Premium Tongprijs naar dieptepunt vanwege sluiting horeca Facebook

Twitter

Email SCHEVENINGEN 28 november 2020, 15:00

De prijzen van tong zijn flink onderuit gegaan vanwege de nu al wekenlange sluiting van restaurants in grote delen van Europa. Voor sliptong werd onlangs slechts een schamele 4,80 euro per kilo betaald en het dieptepunt lijkt nog niet in zicht.

1 / 1 De ARM-44 loopt in een najaarszonnetje de haven van Scheveningen binnen. (Foto Bram Pronk) De ARM-44 loopt in een najaarszonnetje de haven van Scheveningen binnen. (Foto Bram Pronk)