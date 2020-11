Zeeschepen betalen een tarief hele havengebied North Sea Port Facebook

Twitter

Email Vlissingen 26 november 2020, 11:55

North Sea Port trekt de tarieven gelijk voor alle havens. Of een zeeschip nu in Vlissingen komt, of in Terneuzen of Gent, maakt vanaf 1 januari 2021 niet uit voor de tarifering. Zeeschepen betalen nog maar één keer voor toegang tot de haven, het gebruik van de haveninfrastructuur en het goederenvolume, ongeacht waar in het gebied men wil aanmeren.

1 / 1 Een tarief voor alle havens North Sea Port Een tarief voor alle havens North Sea Port

Elk zeeschip dat de haven bezoekt, betaalt vanaf dan één basisprijs op basis van het brutotonnage van het schip. Dit ‘Basisticket’ geeft schepen en klanten een vlotte en efficiënte toegang tot de haven, voor onder meer het aanmeren en het verblijf in de haven, het gebruik van het haveninformatiesysteem, de nodige diepgang, en toegang tot de sluisplanning in Terneuzen.

Naast het basistarief wordt er ook een tarief voor het totale goederenvolume gehanteerd. Voor de diverse soorten goederen worden verschillende prijzen gebruikt. Hier zijn kortingen mogelijk. Hoe meer goederen havengebruikers naar de haven brengen, hoe meer korting ze krijgen. Schepen die voldoen aan de eisen voor groene schepen van de ‘Environmental Ship Index’ (ESI) worden ook beloond met een korting op het basisticket. Voor 2021 en 2022 wordt er alvast geen inflatiecorrectie toegepast.

Fusie North Sea Port

Met de nieuwe eengemaakte tarieven voor het hele havengebied biedt North Sea Port zich voor schepen en klanten echt als één geheel aan. Bij de fusie op 1 januari 2018 kondigde North Sea Port immers aan in te zetten op één tarifering voor havengelden voor het hele havengebied.

Bovendien zijn er verschillende tariferingen, kortingen en berekeningswijzen voor het Zeeuwse en het Gentse deel van het havengebied. Vanaf 1 januari 2021 maakt het havenbedrijf daar komaf mee. (Rene Quist)