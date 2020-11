Boskalis mag overnachtingshaven Spijk aanleggen Facebook

Twitter

Email Spijk - Binnenvaart 25 november 2020, 15:06

Boskalis gaat de overnachtingshaven in de Beijenwaard bij Spijk aanleggen. Rijkswaterstaat heeft de opdracht aan Boskalis gegund. De overnachtingshaven moet voorzien in 50 ligplaatsen voor binnenvaartschepen.

1 / 1 Boskalis gaat de overnachtingshaven in de Beijenwaard bij Spijk aanleggen. Boskalis gaat de overnachtingshaven in de Beijenwaard bij Spijk aanleggen.

De komende tijd begint Boskalis met de voorbereidingen van de werkzaamheden. De daadwerkelijke aanleg start in het voorjaar van 2021. Schippers kunnen naar verwachting in 2023 gebruik maken van de overnachtingshaven.

Minister Van Nieuwenhuizen is blij met deze stap: ‘Mooi dat de voorbereidingen nu kunnen starten. We hebben de binnenvaartschippers hard nodig voor het vervoer van onze goederen. Om dit veilig en goed te kunnen doen, is het van belang dat er voldoende ligplaatsen zijn waar ze met hun schepen kunnen overnachten.’

Overnachtingshaven Spijk

Op de Boven-Rijn en Waal tussen de Duitse grens en Tiel is een tekort aan overnachtingsplaatsen voor de beroepsscheepvaart. Schippers kunnen daardoor niet voldoen aan de wettelijke vaar- en rusttijden. Rijkswaterstaat realiseert daarom in de Beijenwaard bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven voor binnenvaartschippers.

Naast 50 reguliere ligplaatsen komen er 2 ligplaatsen voor duwschepen met duwbakken en speciale ligplaatsen voor schepen met gevaarlijke ladingen. Ook komen er voorzieningen voor de scheepvaart, zoals een auto-afzetsteiger, parkeerplaatsen en walstroom.

Veilig werken en beperken van mogelijke overlast staan bij de aanleg van de haven voorop. Tijdens de werkzaamheden kunnen schepen gewoon passeren. (Rene Quist)