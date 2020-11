Schuttevaer Premium Grootste zeesluis in IJmuiden gaat Zeesluis IJmuiden heten Facebook

IJMUIDEN 24 november 2020, 15:13

De grootste zeesluis ter wereld, die momenteel in aanbouw is in IJmuiden, krijgt geen verrassende naam. ‘Irma Sluis’ werd uiteindelijk verslagen door de naam Zeesluis IJmuiden.